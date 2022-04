Juventus-Chiellini: arriva l’annuncio che spiazza

Il futuro di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus è più vicino alla svolta: arriva l’annuncio dell’agente

Il successo sul Cagliari grazie alla rete di Dusan Vlahovic ha rilanciato le ambizioni bianconere. La Juventus di Massimiliano Allegri è adesso a -6 dal Milan capolista e, in attesa di scendere nuovamente in campo per la sfida contro il Bologna, le attenzioni del club torinese sono orientate alla prossima sessione di calciomercato. Un’estate all’insegna del cambiamento quella che attende la Juventus, alla ricerca di nuovi colpi da regalare ad Allegri dopo un mercato invernale vissuto da assoluta protagonista.

Da valutare, inoltre, anche il futuro dei giocatori in scadenza con diversi big che rischiano di essere in bilico. Tra questi vi è Giorgio Chiellini che vedrà esaurire il suo contratto nel 2023 e che è intervenuto all’evento di presentazione di ‘Reset Group’, agenzia dello storico procuratore Davide Lippi: “Devo capire e valutare tante cose, mi godo la giornata. A breve vediamo”, ha dichiarato il centrale come riportato da ‘Tuttosport’.

Addio immediato: la Juve può salutare Chiellini

Ma del difensore campione d’Europa ha parlato proprio Lippi, lanciando un allarme che può spaventare il popolo bianconero. L’agente di Chiellini ha provato a decifrare il futuro del leader bianconero, a Torino dal 2005: “È presto per parlare del futuro di Giorgio, è concentratissimo sulla Juventus”, ha detto Lippi valutando poi la suggestiva ipotesi di un trasferimento in MLS. Un’ipotesi possibile: “È un atleta internazionale, non si sa quale destinazione potrà avere ma le offerte non mancheranno. Servirà pazienza con un giocatore del genere per prendere le decisioni”.

Attualmente a 554 presenze con la casacca juventina, dietro solo a Del Piero e Buffon, il centrale toscano potrebbe effettivamente salutare la Serie A per tentare una breve esperienza estera. Il ritorno a Torino è poi quasi scontato, con Chiellini destinato ad assicurarsi un posto da dirigente per l’immediato futuro della Juventus.

Situazione dunque in via di definizione, con Chiellini pronto a prendere un’importante decisione sul suo futuro.