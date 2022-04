Svolta Udinese-Salernitana: la decisione sul recupero

Emergono le prime decisioni circa i recuperi delle partite rinviate a causa del Covid. Ecco la scelta finale per Udinese-Salernitana

Tra le varie partite ancora in sospeso in Serie A c’è ancora Udinese-Salernitana. La gara doveva giocarsi lo scorso 21 dicembre, ma i granata non si sono presentati alla Dacia Arena causa emergenza Covid-19.

A più di quattro mesi di distanza sembra esserci una decisione finale riguardo la partita. L’Udinese ha deciso infatti di fare un passo indietro, rinunciando al ricorso per avere la vittoria a tavolino. L’incontro sarà quindi regolarmente disputato.

Le ragioni di questo dietrofront sarebbero legate alle contro memorie difensive del pool di legali della Salernitana. Ora c’è anche una data di fatto quasi ufficiale.

Udinese-Salernitana, spunta la data del recupero

La partita sarà quasi certamente recuperata il 20 aprile alla Dacia Arena. In quei giorni si giocheranno le semi-finali di Coppa Italia, pertanto sono disponibili dei buchi di calendario per le altre società.

Sarà quindi il primo dei due match da recuperare per la Salernitana. Sull’altro fronte c’è il Venezia che invece sembra intenzionato a non mollare il ricorso per veder sancito il 3-0 senza scendere in campo.

Queste partite saranno decisive per capire l’esito del finale di stagione dei ragazzi di Nicola. La salvezza sembra sempre più distante, ma il tecnico ci ha abituato a miracoli eccezionali come quello di Crotone. I prossimi mesi saranno decisivi per capire il destino di Ribery e compagni.