Il Milan non segna più, cercasi bomber: Maldini fiuta l’affare

Il Milan riflette sul reparto offensivo, vista l’evidente difficoltà ad andare in gol: Maldini pensa ad un talento, la concorrenza è folta

È successo di nuovo, per la seconda volta consecutiva. Il Milan si è inceppato, o meglio il suo attacco non riesce più ad incidere. A Torino altro 0-0 scialbo, che aumenta sensibilmente le preoccupazioni e le perplessità in ottica scudetto. A maggior ragione considerando che ora i rossoneri (potenzialmente) non sono più padroni del proprio destino.

L’Inter, che recupererà la gara col Bologna il 27 aprile, è virtualmente prima in classifica a +1 sui cugini. Inoltre la ‘Beneamata’ sembra aver recuperato energie psicofisiche importanti per il rish finale, perciò appare nelle sue corde un filotto di successi. Il problema più grande del ‘Diavolo’ in questo momento è indubbiamente la produzione del reparto offensivo. Gli attaccanti stanno mancando da troppo tempo ormai. L’ultimo timbro di Giroud risale al match al Maradona del mese scorso, Ibrahimovic gennaio e Brahim Diaz addirittura settembre. Dati anomali e non all’altezza di una squadra che vuole conquistare il principale trofeo Nazionale. Andando avanti così, difficilmente avverrà un cambio di passo. Mister Pioli studia una soluzione, Maldini e Massara invece sono già proiettati al futuro. Si cerca, in particolare, una nuova punta sul calciomercato che possa garantire un certo numero di gol, oltre che continuità sul piano fisico.

Milan a caccia di un bomber, Maldini pensa al talento: concorrenza folta

D’altronde la permanenza del campione svedese è tutt’altro che scontata. L’ex Chelsea ha messo a segno gol pesanti ma non soddisfacenti in termini numerici nel complesso, in più Lazetic non si è minimamente inserito nel contesto della prima squadra. Necessario come l’ossigeno l’acquisto di un bomber, se si vuole restare competitivi ad alti ranghi.

In questo senso, i lombardi guardano ancora in Ligue 1. La dirigenza starebbe pensando, infatti, a Hugo Ekitike, talento classe 2002 in forza allo Stade Reims. Autore di 9 gol e 3 assist in 21 partite di campionato quest’anno, il 19enne – valutato sui 20-25 milioni di euro – presenta numerosi estimatori. In Serie A è stato accostato anche alla Roma di Mourinho, che cerca un vice Abraham. A gennaio ci aveva provato il Newcastle, ricevendo un rifiuto dallo stesso calciatore. Non solo i ‘Magpies’ però, in Inghilterra ci sono altre pretendenti e la Premier, ad oggi, sembra essere in vantaggio. Ma il Milan c’è, dunque la pista va tenuta d’occhio.