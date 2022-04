Terremoto Champions e addio: ne approfitta la Juve

Un importante calciatore non sta vivendo un momento felice e potrebbe decidere di cambiare aria lasciando il top club: suggestione Juventus

Mourinho non ha alcun dubbio, il quarto posto è roba della Juventus. La Roma è tornata a -5 dai bianconeri grazie al successo in rimonta contro la Salernitana, nonostante ciò lo Special One non crede di poter soffiare la qualificazione alla ‘Vecchia Signora’. La squadra targata Massimiliano Allegri, comunque, dovrà mantenere elevato il livello di concentrazione, poiché il distacco dai giallorossi non è certo incolmabile.

Chiaramente, però, i pensieri della dirigenza torinese sono già proiettati alla prossima stagione. La rosa necessita di alcuni interventi di spessore, in modo da evitare che si ripetano gli scivoloni a cui abbiamo assistito (Villarreal su tutti). Serve una mano rilevante dal calciomercato, con la sessione estiva che si sta avvicinando piano piano. In particolare, il club di Exor riflette su come potenziare il reparto offensivo. È assodato che Dybala abbandonerà la nave a parametro zero dal 1 luglio. Oltre a ciò, resta incerto il futuro di Morata. Se l’Atletico Madrid non verrà incontro alla richiesta di sconto della Juve per il riscatto (fissato a 35 milioni), presumibilmente lo spagnolo lascerà di nuovo Torino. Una ghiottissima occasione per l’attacco potrebbe arrivare dalla Champions League.

Calciomercato, può dire addio alla big: la Juve sogna il colpaccio

Il profilo in questione è quello di Leroy Sané. Stando a quanto riferisce la ‘Bild’, il rapporto tra il calciatore e il Bayern Monaco si sarebbe incrinato. La brutta sconfitta nella massima competizione europea dei bavaresi contro il Villarreal avrebbe generato un vero e proprio terremoto. Non a caso, Nagelsmann aveva sostituito al 64esimo l’esterno, che poi si era recato direttamente negli spogliatoi invece di restare in panchina coi compagni. A dimostrazione della tensione che c’è nell’aria.

Anche in allenamento, solitamente, pare sia l’ultimo ad arrivare e a volte si rende disponibile con qualche minuto di ritardo. Di fronte a questo scenario non è da escludere una separazione tra le parti. Sané sarebbe l’ideale per la Juventus, visto che può agire sia sulla fascia destra che su quella di sinistra. Va detto che al momento si tratterebbe solo di una suggestione, poiché i costi del classe ’96 sono parecchio pesanti. Per il cartellino servirebbero almeno 60 milioni di euro e lo stipendio ammonta a ben 17 milioni di euro netti. Non proprio un affare in discesa (anche se per l’ingaggio può aiutare il decreto crescita), ma la Juventus è vigile.