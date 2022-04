Annuncio ufficiale: torna Miralem Pjanic

Arriva l’annuncio ufficiale di calciomercato che toglie ogni dubbio sul futuro di Miralem Pjanic: c’è il ritorno del centrocampista bosniaco

Comincia a delinearsi il futuro di Miralem Pjanic. Il bosniaco, che ha compiuto 32 anni lo scorso 2 aprile, era passato in prestito al Besiktas dal Barcellona a settembre. I blaugrana avevano deciso di non puntare più sul centrocampista, da qui il trasferimento a titolo temporaneo nel campionato turco.

L’avventura, però, non è stata delle migliori e a fine stagione ci sarà il divorzio. La separazione era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale dal Ds Ceyhun Kazanci: “Pjanic è in prestito nella nostra squadra dall’inizio della stagione. Nonostante ciò, non giocherà con noi l’anno prossimo. Cominceremo la nuova stagione solo con gli elementi adatti al sistema di gioco utilizzato dal nostro allenatore“.

Pjanic lascia il Besiktas e torna al Barcellona: annuncio ufficiale

Per Pjanic, dunque, si prospetta un ritorno momentaneo al Barcellona, in attesa di trovare una nuova destinazione. Non è da escludere un nuovo approdo in Serie A in questo senso. Lo stesso calciatore ha ammesso di recente che tornerebbe volentieri in Italia, dove ha vissuto le esperienze migliori in carriera. E chissà che non possa farci pensierino proprio la Juventus: Allegri stima molto il bosniaco e ha bisogno di aggiungere un profilo con queste caratteristiche nella mediana. Situazione da tenere d’occhio.