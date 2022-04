Altro addio a zero per la Juventus: c’è già la prossima squadra

Il rinnovo tarda ad arrivare: situazione simile a quella di Dybala, potrebbe dire addio a zero in vista della prossima stagione

Diversi bianconeri sono in scadenza di contratto nel giugno 2022: a nessuno di questi è stato rinnovato il proprio legame con la Juventus. Il futuro è sempre in bilico anche per Juan Cuadrado, che intrattiene ottimi rapporti con la società.

Cuadrado è voglioso anche di continuare la sua avventura con il club bianconero in vista della prossima stagione. Il laterale colombiano, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, ha sempre avuto un ottimo rapporto con la società. Il rinnovo tarda ad arrivare con l’abbassamento del suo stipendio da 5 milioni a 2,5.

In caso di mancato prolungamento contrattuale, lascerà così a sorpresa la Juventus per una nuova avventura suggestiva della sua carriera.

Calciomercato, futuro incerto per Cuadrado

Una situazione davvero limite per quanto riguarda il futuro del laterale colombiano, ancora prezioso con un assist al bacio per il gol di de Ligt nell’ultima sfida di campionato contro il Cagliari. Nelle prossime settimane dovrebbe così arrivare la decisione definitiva di Cuadrado: il suo agente ha ottimi rapporti con il ds del Siviglia, ex Roma, Monchi e quindi potrebbe aprirsi anche la pista che porta direttamente in Spagna per gli ultimi anni di carriera suggestiva. La prima scelta di Cuadrado resta quello di un possibile accordo con la Juventus: in caso di trattativa saltata, ci sarà l’addio immediato con il club bianconero.