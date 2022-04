Juventus, scambio di prestiti con l’Arsenal: sul piatto l’attaccante

La Juventus potrebbe pensare a uno scambio di prestiti con l’Arsenal: i ‘Gunners’ potrebbero mettere nel mirino un attaccante

Il calciomercato estivo per la Juventus sarà uno snodo fondamentale per rivoluzionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ovviamente la società vorrebbe tornare a lottare per lo scudetto e oltretutto tornare a essere competitiva in Europa.

A infiammare il periodo per i trasferimenti estivi dei bianconeri potrebbe essere uno scambio con l’Arsenal. Infatti i due club potrebbero pensare a uno scambio di prestiti che andrebbe a rinforzare entrambe le rose. I ‘Gunners’ vorrebbero il centrocampista bianconero, mentre sul piatto metterebbero un attaccante.

Juventus, scambio di prestiti con l’Arsenal: sul piatto Arthur e Pepe

L’Arsenal è pronto a infiammare il calciomercato della Juventus. Il club inglese infatti per la prossima sessione di calciomercato estiva sembrerebbe aver messo nel mirino il centrocampista bianconero, Arthur. La proposta potrebbe essere quella di uno scambio di prestiti con un attaccante, Nicolas Pepe.

L’ivoriano nella squadra di Arteta sta facendo fatica a trovare spazio, ma potrebbe essere un ottimo innesto per la rosa di Massimiliano Allegri vista la partenza di Dybala e l’incognita Morata. Per il riscatto dell’attaccante l’Arsenal chiederebbe circa 30 milioni di euro, mentre la Juventus per il brasiliano ne chiederebbe circa 40. Dunque uno scambio di prestiti che qualora dovesse andare in porto, potrebbe diventare anche definitivo.