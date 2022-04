L’Inter si inserisce, obiettivo nel PSG: sfida alla Juventus

L’Inter fiuta l’occasione dal PSG e mette nel mirino un centrocampista: sfida alla Juventus e non solo per il colpaccio

Si fermano Milan e Napoli, ma l’Inter no. Così i nerazzurri tornano a vedere la vetta della classifica più vicina, visto che ora i punti di distanza dal Milan sono solo due e bisogna ancora recuperare la partita contro il Bologna, che potrebbe riportare al primo posto gli uomini di Inzaghi.

Nel frattempo la sessione di calciomercato estiva si avvicina e i nerazzurri vorrebbero trovare rinforzi che possano alzare l’asticella della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L’occasione potrebbe arrivare dal PSG, ma l’Inter dovrà affrontare la concorrenza della Juventus e non solo.

Inter, mirino puntato su Wijnaldum: ci sono anche Juventus e Atletico Madrid

Inter già al lavoro per la prossima stagione. Con la stagione ormai agli sgoccioli e il calciomercato che si avvicina, bisogna mettere in ordine gli obiettivi e arrivare preparati a luglio per rinforzare la rosa in modo che possano aumentare le ambizioni. Tra i tanti obiettivi dell’Inter, uno potrebbe essere in casa PSG.

Nel club parigino Georginio Wijnaldum sembrerebbe non aver trovato lo spazio che pensava, così a fine stagione potrebbe pensare di lasciare la Francia per trovare spazio altrove. Così sulle sue tracce sembrerebbe esserci anche l’Inter, soprattutto qualora il PSG dovesse aprire anche al prestito. Per arrivare al centrocampista olandese però bisognerà fare i conti anche con Juventus e Atletico Madrid, che seguono il suo profilo da tempo.