Trattativa serrata con il Real: irruzione all’improvviso

La Fiorentina continua a trattare col Real Madrid per il riscatto dello spagnolo ma si inserisce una nuova pretendente

La Fiorentina ha trionfato al Diego Armando Maradona contro il Napoli e adesso è in piena corsa per l’Europa. Nonostante l’addio di Vlahovic a gennaio, Cabral e Piatek stanno dimostrando di essere all’altezza ma anche in altri reparti stanno sbocciando giocatori di grande qualità.

Uno di questi è Alvaro Odriozola, terzino classe ’95, in prestito dal Real Madrid, diventato un punto di forza della squadra di Vincenzo Italiano. A fine stagione potrebbe tornare ai blancos, anche se la Fiorentina sta facendo di tutto per acquistarlo a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, però, proprio in Liga c’è una squadra molto interessata allo spagnolo.

L’Athletic Bilbao prova a beffare la Fiorentina per Odriozola

Il club in questione è l’Athletic Bilbao che sta osservando da vicino Odriozola. In questo momento, però, l’Athletic si trova in una situazione istituzionale insolita, ma i baschi restano in contatto con il Real Madrid per il terzino nativo di San Sebastian e non è escluso che possano presentare un’offerta prima della riconferma della Fiorentina, bruciando sul tempo la squadra di Rocco Commisso.

In questo momento il Real Madrid ha fissato una cifra che si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro e difficilmente basterà una cifra minore per ottenere il cartellino di Odriozola.