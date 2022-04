Radovanovic illude, la Roma rimonta: Mourinho rivede la Juve

Andata sotto per effetto del gol di Radovanovic, la Roma ribalta la Salernitana con una rimonta negli ultimi 10′ di gioco

Forse ancora sotto shock per la beffarda sconfitta patita in Conference League per mano della ‘bestia nera’ Bodo/Glimt, la Roma ci mette un bel po’ per trovare il bandolo della matassa contro una coriacea Salernitana, capace anche di andare in vantaggio nel primo tempo grazie ad un missile di Radovanovic al minuto 21.

Nella ripresa, dopo un ottimo intervento di Rui Patricio su Kastanos al minuto 73, la formazione giallorossa si scatena: prima il subentrato Carles Perez segna il gol del pareggio al minuto 81, poi ci pensa Chris Smalling, appena 4′ dopo, a regalare un’importante vittoria ai ragazzi di José Mourinho. In attesa di consumare la vendetta sportiva giovedì sera in un Olimipico presumibilmente infuocato, la Roma fa il suo restando in scia alla Juve a meno 5.

Serie A, Roma-Salernitana 2-1: il tabellino del match

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla (1’st Zaniolo), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (30’st Veretout), Oliveira (23’st Shomurodov), El Shaarawy (23’st Zalewski); Mkhitaryan; Felix (23’st Perez), Abraham

A disposizione: Fuzato, Maitland-Niles, Spinazzola, Vina, Mancini, Bove, Diawara.

Allenatore: José Mourinho

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri (15’st Dragusin); Mazzocchi (30’st Jaroszynski) , Coulibaly, Ederson, Bohinen (20’st Kastanos), Obi (20’st Zortea); Djuric, Ribery (30’st Verdi)

A disposizione: Belec, Gagliolo, Di Tacchio, Veseli, Schiavone, Mikael, Vergani.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Volpi di Arezzo

MARCATORI: 22’pt Radovanovic (S), 36’st Perez (R), 40’st Smalling (R)

NOTE: Ammoniti: Kumbulla, Cristante, Abraham, Rui Patricio (R); Bohinen, Djuric, Gyomber, Ribery, Sepe, Kastanos, Zortea, Radovanovic (S). Recupero: 4’pt, 3’st.

La classifica della Serie A

Milan* punti 67, Inter* 66, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Hellas Verona 45, Torino** 38, Udinese** 36, Bologna** 34, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria* 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 22, Salernitana* 17.

*Una partita in meno

**Due partite in meno