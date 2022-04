Roma-Salernitana, Mourinho non si nasconde: “Chiedo scusa”

Il tecnico dei giallorossi ha parlato del concitato finale di gara contro la Salernitana nel corso delle interviste post-partita

Forse qualcuno aveva pensato che oggi, contro la Salernitana, sarebbe stata una passeggiata per la Roma. Nulla di più falso. Sotto nel punteggio dal 21′ del primo tempo, la compagine giallorossa ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulla formazione granata.

A fine gara il tecnico dei capitolini José Mourinho è ovviamente tornato sulla gara, parlando anche del caldo finale vissuto sul terreno dell’Olimpico. Non sono mancate poi le considerazioni sulla corsa Champions e sulla buona prestazione di Nicolò Zaniolo, subentrato dalla panchina. Ecco le parole dello Special One ai microfoni di DAZN.

Le parole di Mourinho dopo Roma-Salernitana

“Squadra stanca, non è facile giocare giovedì e domenica. Abbiamo cambiato la partita con gente fresca, poi nel secondo tempo ho fatto cambi che hanno dato energia. La Salernitana ha dato tutto quello che aveva e non aveva con grande onore e voglia. Per loro è anche difficile sostenere l’intensità difensiva per 90′. Alla fine penso che meritiamo, perché siamo la squadra che anche non giocando bene ha voluto veramente vincere la partita fino alla fine. Loro hanno creato una partita difficile per noi. Sulle parole alla fine loro hanno ragione, e quindi come responsabile della panchina mi scuso per qualche parola non troppo bella che è uscita“, ha esordito.

“Alla Champions non ci credo perchè la Juve è al 4° posto ed è troppo forte per lasciare perdere questa distanza. È un grande campionato tra il 5° e l’8° posto, ci siamo noi e l’Atalanta. Poi qualcuno pensava che dopo il derby la Lazio sentisse troppo quella sconfitta ma ha fatto due vittorie di fila, anche se con fortuna con le decisioni arbitrali. La Fiorentina è fantastica, grande vittoria a Napoli. C’è un campionato tra il 1° e il 4° posto, e un altro tra 5° e 8° posto“, ha proseguito.

Infine, una battuta su Zaniolo: “Sono contento ma sono dispiaciuto per lui perché ha fatto bene, direi benissimo nel senso di cambiare la dinamica della partita, ha avuto la possibilità di fare due gol meravigliosi. In uno il portiere secondo tocca la palla, poi ha avuto un’altra situazione in cui sembrava gol. Ha fatto bene per noi“, ha concluso il tecnico lusitano.