Juventus e Milan superate da Mourinho: scambio per la freccia del Torino

La Roma non perde tempo e vorrebbe piazzare subito il colpo per la prossima stagione: sul piatto lo scambio che beffa Juve e Milan

Siamo agli sgoccioli della stagione di Serie A e tra poco ripartirà la sessione estiva di calciomercato. La Roma vorrebbe cercare di regalare rinforzi importanti a Josè Mourinho, così da alzare l’asticella nella prossima stagione.

Così la società giallorossa sembrerebbe aver trovato il rinforzo giusto per la fascia destra in casa Torino. La concorrenza per il giocatore sarebbe rappresentata da Juventus e Milan, ma Mourinho avrebbe la carta giusta per superare tutti.

Roma, obiettivo Singo: scambio con Kumbulla che mette ko Juve e Milan

La Roma per la prossima stagione avrà certamente bisogno di rinforzi sulla fascia destra, dove rimarrà il solo Karsdorp. Così i giallorossi sembrerebbero aver puntato il mirino nel Torino, precisamente su Wilfried Singo. L’esterno classe 2000 quest’anno ha messo a segno 3 gol e 4 assist in 29 partite e sarebbe anche nel mirino del Milan e della Juventus.

Mourinho però potrebbe avere la carta giusta. Infatti la Roma potrebbe inserire nell’affare il cartellino di Marash Kumbulla. Il centrale difensivo, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sarebbe un obiettivo dei granata, dunque la Roma potrebbe approfittarne per arrivare a Singo.