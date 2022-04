Maldini inarrestabile: il Milan chiude tre acquisti

Il Milan si prepara per il futuro: Maldini ha già pronti tre acquisti per svoltare completamente la squadra

Indipendentemente da come si chiuderà questa stagione, il Milan ha voglia di crescere ancora. Il processo iniziato dalla sinergia Maldini-Gazidis ormai tre anni fa sta pian piano producendo i frutti sperati e i rossoneri sono già tornati al top in Italia. Il Diavolo, però, non vuole fermarsi qui.

Paolo Maldini vuole implementare ed investire ancora sulla rosa, sempre seguendo i parametri imposti dalla dirigenza. Ecco che, infatti, due dei colpi in programma sono giovani sui vent’anni in rampa di lancio verso il panorama internazionale, oltre ad un acquisto a parametro zero.

Tre giocatori per sognare una crescita anche in Champions League, dove quest’anno il Milan non è riuscito a superare i gironi. I tifosi sognano in grande: la volontà è quelle di tornare a sedersi nell’elite del calcio mondiale.

Botman, Sanches e Belotti: tre colpi per il Milan

Il grande acquisto è sicuramente a centrocampo. Renato Sanches, classe ’97, con già una vittoria dell’Europeo alle spalle, oltre alle esperienze tra Bayern Monaco e Lillie, sarà il sostituto di Kessie, destinato al Barcellona. Un vero e proprio colpo da 90 che potrà inserirsi tatticamente molto bene nel duo di centrocampo di Pioli.

La probabile partenza di Romagnoli, mista all’età e all’infortunio di Kjaer hanno fatto riflettere Maldini circa la difesa. Il nome è sempre quello di Botman, che ormai pare andare sempre di più verso il Milan. Classe 2000, mancino e con già oltre 100 presenze tra i professionisti, sarà l’indiziato principale a guidare la difesa il prossimo anno insieme a Tomori.

Infine il colpo per l’attacco. Oltre ad Origi, Maldini pare pronto ad investire su Belotti. L’attaccante del Torino a zero è un affare economicamente vantaggioso e si sa quanto ci sia il bisogno di un rinnovamento nel reparto offensivo. Maldini ha i tre colpi in canna, vedremo all’apertura del calciomercato come evolveranno le vicende.