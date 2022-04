Annuncio e via libera: Allegri esulta per il big

Il calciomercato della Juventus può vedere una ghiotta occasione a fine stagione: l’annuncio fa sognare i bianconeri

Dusan Vlahovic lancia la Juventus che conquista tre punti pesantissimi in casa del Cagliari, dopo il ko nel Derby d’Italia con l’Inter. I pensieri della società bianconera sono già rivolti alla prossima sessione di calciomercato, nella quale la Juventus ha tutta l’intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista come già accaduto a gennaio. Zakaria e Vlahovic non possono bastare in vista della prossima stagione ed è per questo che i bianconeri sondano il terreno per i prossimi grandi colpi.

Il commentatore e giornalista sportivo Ben Jacobs, su Twitter, ha fatto il punto su quello che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato per la prossima estate. Si tratta di Youri Tielemans, centrocampista belga in scadenza nel giugno 2023 con il Leicester City e che in più di un’occasione è stato accostato alla Juventus. “Manchester United e Arsenal continuano a seguire Youri Tielemans, 25 milioni è un prezzo d’occasione“.

Colpo Tielemans: l’annuncio fa felice la Juve

Jacobs ha poi però aggiunto un dettaglio che può far ben sperare la società di Andrea Agnelli nella corsa all’ex talento del Monaco, al di là delle convenienti cifre del possibile affare: “Non c’è molto nei collegamenti con il West Ham, Moyes ammira Tielemans ma gli ‘Hammers’ non sono in prima fila. Non c’è niente di vero nei continui accostamenti al Liverpool. I ‘Reds’ hanno altre priorità”.

Ecco quindi che la Juventus potrebbe davvero spingere sull’acceleratore, approfittando del contratto in scadenza tra un anno e della concorrenza che va assottigliandosi settimana dopo settimana per il cartellino di Tielemans che, in stagione, ha collezionato 38 presenze tra campionato e coppe, con 7 reti e 3 assist complessivi.

Situazione dunque in divenire, Tielemans può essere il prossimo grande colpo per la mediana della Juventus.