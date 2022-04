Morata al centro dell’intreccio: la Juve è felice dello scambio

Alvaro Morata, croce e delizia della Juventus, può essere decisivo in ottica mercato: il colpo di spessore arriva dopo lo scambio

Tre punti pesantissimi nella corsa ad un posto Champions per il prossimo anno. La Juventus torna a vincere dopo il tonfo nel Derby d’Italia contro l’Inter ed orienta le proprie attenzione verso il futuro. Sette giornate al termine della Serie A ed i pensieri della dirigenza bianconera sono rivolti a quello che sarà sicuramente un calciomercato estivo scoppiettante. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria sono stati solo il primo passo: la Juventus vuole tornare al vertice in Italia ed Europa e per farlo dovrà puntellare pesantemente la rosa di Allegri.

Non solo le entrate quindi ma anche le uscite, per regalare una nuova pelle alla squadra in mano al tecnico toscano. In tal senso, uno dei nomi che potrebbe salutare Torino è quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo, dopo il prestito oneroso (biennale) dall’Atletico Madrid, sta ‘rischiando’ il riscatto dai Colchoneros che potrebbero infatti riabbracciarlo al termine dell’attuale stagione. Il futuro di Morata può essere al centro di uno scambio che farebbe gioire, indirettamente, proprio i bianconeri.

Morata al Siviglia: Simeone fa gioire la Juve

Alvaro Morata, a Madrid, ci tornerà ma per poco. Lo spagnolo non rientra nei piani di Simeone pronto ad ascoltare nuove offerte per l’attuale attaccante della Juventus. Ecco che il Siviglia per assicurarsi le prestazioni di Morata avrebbe pronta una ricca offerta sul piatto: il cartellino di Acuna più un conguaglio cash. L’approdo del laterale mancino a Madrid può aprire la porta all’addio di una delle stelle di Simeone che tanto piace alla Juventus.

Si tratta di Renan Lodi, terzino brasiliano che in questa stagione agli ordini di Simeone ha collezionato 35 presenze complessive con 4 reti e 4 assist vincenti. Prestazioni e numeri che fanno gola alla Juventus da tempo, con Renan Lodi considerato il perfetto erede di Alex Sandro per l’anno prossimo.

Per convincere l’Atletico a cedere il 24enne di Serrana, però, serviranno circa 30-35 milioni: la partenza di Morata può far gioire anche Massimiliano Allegri.