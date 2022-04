Allegri, colpo da maestro: prende il top di Sarri e beffa il Milan

La Juventus sogna il grande colpo a centrocampo. La concorrenza del Milan è forte, ma Cherubini ha una carta da giocare

La partenza di Dybala libererà uno slot importante sia a livello tecnico che dal punto di vista salariale. La Juventus sta cercando il profilo giusto da inserire nel contesto tattico di Allegri e gli occhi sono puntati in casa Lazio.

La nuova idea dei bianconeri risponde al nome di Luis Alberto. Il centrocampista ha avuto parecchi screzi con Sarri che spesso lo hanno relegato ad un ruolo di secondo piano che di certo non ha fatto felice lo spagnolo. Per questo motivo Juventus e Milan hanno posato le loro attenzioni su di lui per sognare il grande colpo.

Il prezzo di Luis Alberto, inoltre, si è un po’ abbassato rispetto agli anni passati. Lotito potrebbe decidere di farlo partire per una cifra intorno ai 35 milioni. Per club del calibro di Milan e Juventus sarebbe un investimento oneroso, ma totalmente alla portata, specie per un giocatore di quel livello.

Juve, la carta per arrivare a Luis Alberto

In casa Lazio c’è un problema che potrebbe giocare a favore della Juventus. I biancocelesti sono infatti alla ricerca di un portiere che possa sostituire Strakosha, destinato a lasciare a zero.

Ecco perchè Cherubini potrebbe inserire nell’affare Mattia Perin, andando a limare sulla spesa cash tramite un calciatore che sicuramente può far comodo alla Lazio. Questa mossa potrebbe segnare la beffa per il Milan che dovrà cercare altrove il numero dieci da affiancare a Brahim Diaz.