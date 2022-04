Incontro fissato: doppio colpo azzurro per la Juventus

La Juventus è decisa a mettere a segno un doppio colpo di qualità in Serie A: assalto imminente e Inter al tappeto

La Juventus festeggia i tre punti contro il Cagliari che hanno portato i bianconeri nuovamente a correre per un posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed in tal senso sono diversi i profili seguiti con grande attenzione dal ds Cherubini. ‘Tuttosport’ oggi in edicola fa il punto con due nomi su tutti, per i quali la ‘Vecchia Signora’ è pronta ad accelerare già nelle prossime settimane.

Si tratta gi Giacomo Raspadori e Davide Frattesi, gioielli del Sassuolo con il quale i rapporti sono da tempo eccellenti. Due nomi di grande valore soprattutto in prospettiva e che piacciono non poco anche all’Inter di Inzaghi. Il quotidiano torinese parla però di un possibile incontro dopo Pasqua in occasione dell’incontro tra Sassuolo e Juve al ‘Mapei Stadium’ del 24 aprile.

In particolar modo il centrocampista può fare al caso di Allegri viste le grandi capacità di inserimento ed in zona gol: in tal senso, l’Inter rischia di veder sfumare uno degli obiettivi conclamati e principali per la stagione 2022/23.