Il Milan sogna, sorpasso e prestito: doppio ko da Madrid

Un colpo da sogno quello nei pensieri di Maldini: sorpasso e doppia beffa, il top player può firmare in estate

Un’estate caldissima attende il Milan che, nella prossima sessione di calciomercato, ha tutta l’intenzione di candidarsi ad assoluto protagonista. Il campo ha parlato di un mezzo passo falso contro il Bologna che la squadra di Stefano Pioli non può più permettersi di ripetere. La trasferta di Torino contro Belotti e compagni servirà dunque a dare nuova energia e stimoli nella corsa scudetto.

Una delle possibili suggestioni di mercato per il 2022/23 arriva direttamente dalla Spagna, sponda Real Madrid. Il Milan sogna da tempo il possibile approdo in quel di Milanello di Eden Hazard, ormai corpo estraneo alla corte di Ancelotti e deludente da anni con la casacca del Real Madrid. Per il futuro dell’ex Chelsea, però, si prospetta un clamoroso colpo di scena.

Milan-Hazard: adesso cambia tutto

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, una delle società che starebbe concretamente lavorando per l’arrivo di Eden Hazard è l’Arsenal. La società londinese avrebbe intenzione di riportare in Inghilterra il campione belga, esploso con il Chelsea dove si attestò tra i più forti esterni d’attacco al mondo. Adesso, però, la situazione è diversa. La sua avventura al Real Madrid non è andata come previsto, tra continui infortuni e rendimento assolutamente sotto le aspettative.

L’Arsenal si fa avanti con forza, dunque, per Hazard con i rappresentanti del club e l’entourage del calciatore che avrebbero già avuto un incontro dove si è parlato del possibile prestito dal club di Florentino Perez. Ad averla vinta sull’approdo di Hazard però non sarà probabilmente nè il Milan nè l’Arsenal.

Secondo ‘Cadena Ser’, il Borussia Dortmund, infatti, avrebbe superato la folta concorrenza, rossoneri in primis, avvicinandosi a grandi passi al 31enne di La Louviere che potrebbe dunque seguire il fratello e vestire la maglia della squadra giallonera guidata da Rose.