La Juventus lo cede in Premier: affare da 15 milioni

La Juventus non pensa solo ai possibili acquisti, ma anche alle cessioni: possibile affare da 15 milioni in Premier League

Le questioni contrattuali sono da sempre un argomento importante per i club, e ne sa qualcosa la Juventus che a fine stagione perderà Paulo Dybala a parametro zero e in più ha altri quattro giocatori che a giugno vedranno scadere il proprio contratto.

Proprio per questo motivo e dopo un’altra stagione non entusiasmante, la Juventus avrebbe deciso di provare a cedere uno dei giocatori che nel 2023 andrà in scadenza, così da non perderlo a titolo gratuito. Interesse in Premier League, ma servono 15 milioni.

Juventus, Alex Sandro interessa al Crystal Palace: i bianconeri chiedono 15 milioni

Gli errori del passato non vanno ripetuti nel futuro e la Juventus sembrerebbe aver imparato la lezione. Infatti i bianconeri starebbero pensando di cedere a fine stagione Alex Sandro, terzino sinistro che non vive un buon momento e che nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto. Per non perderlo a zero dunque la Juventus sarebbe disposta a cederlo già in estate, ma la richiesta sarebbe di almeno 15 milioni.

Sulle sue tracce però ci potrebbe essere il Crystal Palace dell’ex juventino Patrick Vieira, che a sinistra ha solamente il giovane Mitchell e dunque potrebbe avere bisogno di nuovi innesti.