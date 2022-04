Inter e Atalanta ci pensano: scambio in attacco da 30 milioni

L’Inter e l’Atalanta potrebbero pensare a uno scambio in attacco dal valore di ben 30 milioni di euro. Inzaghi e Gasperini ci pensano

La stagione è ormai agli sgoccioli e le gerarchie nelle rose sono ben stabilite. Dunque chi gioca meno potrebbe anche pensare di trovare soluzioni altrove per avere maggiore spazio. Per questo motivo potrebbe nascere l’asse Milano-Bergamo tra Inter e Atalanta.

I due club infatti potrebbero ragionare su un possibile scambio in attacco tra due giocatori che nelle rispettive squadre non sono titolari, ma che nell’altra potrebbero trovare maggiore spazio e nuovi stimoli.

Inter e Atalanta ragionano sullo scambio: Correa per Muriel

Potrebbero pensare a cambiare le cose in attacco Inter e Atalanta in vista della prossima stagione. Infatti i due club potrebbero ragionare su un possibile scambio in attacco a seconda delle loro necessità. L’Inter avrebbe messo nel mirino Luis Muriel, attaccante che nelle gerarchie di Gasperini è sempre stato dietro a Duvan Zapata. Mentre l’Atalanta in cambio potrebbe chiedere Joaquin Correa, che dal suo arrivo in nerazzurro è sempre stato una seconda scelta rispetto a Dzeko e Lautaro Martinez. Entrambi i giocatori sarebbero valutati circa 30 milioni, dunque uno scambio alla pari che potrebbe accontentare entrambe le parti.