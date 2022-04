Cagliari-Juventus 1-2: de Ligt e Vlahovic evitano il peggio

Vittoria della Juventus nell’anticipo di Cagliari: i bianconeri rimontano dopo l’iniziale vantaggio sardo

La Juventus reagisce dopo la sconfitta nel derby d’Italia: bianconeri corsari alla Domus Arena di Cagliari grazie alle reti di de Ligt e Vlahovic dopo il vantaggio sardo siglato da Joao Pedro.

(Cagliari-Juventus © LaPresse)La Juventus parte forte pressando alto il Cagliari, ma sono i padroni di casa a sbloccare il risultato. Ad andare in gol è il solito Joao Pedro, a segno con un bel destro dal limite dopo una ripartenza avviata da Marin su palla tolta a Dybala. Un episodio che scuote i bianconeri che al 23’ trovano il gol del pareggio con Pellegrini, la cui sassata da fuori viene deviata da Rabiot. Gol che viene però annullato per un tocco di braccio del francese, nonostante quest’ultimo fosse girato di schiena. La Juventus cerca il pareggio e ci va vicino in un paio di occasioni con Dybala, ma a segnare è de Ligt a primo tempo quasi finito: il difensore ex Ajax insacca di testa dopo un bellissimo cross di Cuadrado.

In avvio di ripresa ancora un gol annullato alla Juventus, questa volta a Chiellini pescato in posizione di fuorigioco. Clamorosa l’occasione capitata a Vlahovic che al 74’ riesce ad arrivare nel cuore dell’area di rigore calciando quasi di punta, ma Cragno è attento e fa sua la sfera. La fortuna lo grazia poco dopo quando riesce ad andare a segno dopo un grande filtrante di Dybala e un rimpallo fortunoso di Altare.

Cagliari-Juventus, tabellino e classifica

CAGLIARI-JUVENTUS 1-2

10’ Joao Pedro, 45’ de Ligt, 75’ Vlahovic.

La classifica: Milan 67, Inter 66*, Napoli 66, Juventus 62, Roma 54, Lazio 52, Atalanta 51, Fiorentina 50, Verona 45, Sassuolo 43, Torino 38, Empoli 34, Bologna 34*, Udinese 33*, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana 16**

*una partita in meno

*due partite in meno