Dybala sbaglia ancora, i social questa volta non perdonano

Paulo Dybala ancora nel mirino dei social: l’attaccante bianconero responsabile sul gol del vantaggio del Cagliari siglato da Joao Pedro

Non sembra riuscire a trovare pace Paulo Dybala: l’attaccante bianconero è tra i più “chiacchierati” sui social dopo il primo tempo dell’anticipo di Serie A tra Cagliari e Juventus.

Schierato titolare al fianco di Vlahovic, Paulo Dybala è finito (nuovamente) nel mirino dei social dopo la palla persa che ha permesso al Cagliari di passare in vantaggio sulla Juventus nel primo tempo della sfida in terra sarda. L’attaccante argentino ha perso palla sulla trequarti, con Marin che ha avviato la ripartenza rossoblu terminata col gol dell’attaccante italo-brasiliano Joao Pedro.

Un errore non perdonato sui social, almeno non da tutti: c’è, infatti, chi scagiona l’ex Palermo, il cui avrebbe subito fallo secondo alcuni. La maggior parte di tifosi e appassionati invece ha giudicato come regolare l’intervento del centrocampista del Cagliari, puntando il dito contro La Joya per una disattenzione che potrebbe costare carissimo alla squadra di Massimiliano Allegri.

Cagliari – Juventus, Dybala nel mirino dei social

Tantissime le critiche via social all’indirizzo di Dybala dopo il gol di Joao Pedro contro la Juventus. C’è chi punta il dito contro l’atteggiamento dell’attaccante argentino, accusato di “lassismo” da qualche tifoso bianconero inviperito per il momentaneo vantaggio dei padroni di casa.

1 tempo che nn mi è piaciuto. Abbiamo regalato il gol al cagliari(grazie Dybala), poi abbiamo provato a reagire, ma tutto molto confuso. Se non vinciamo questa partita, per devono tornare a Torino tutti a nuoto, e questo al di la di ogni possibile episodio #CagliariJuventus — silvio massocco (@silviomass75) April 9, 2022

Sinceramente non ne posso più di vedere un giocatore talmente inutile come @PauDybala_JR in campo !@juventusfc@andagn abbiamo tanti giovani di valore che mangerebbero il campo perché dobbiamo mettere in campo uno già fuori da tempo dal progetto?#CagliariJuve — Andrea Castelli (@castelli_1977) April 9, 2022

Dybala non è più con la testa alla Juventus. Occorre uscire ed entrare in qualcuno con maggiore passione. — pedrosa (@PedroRo85106696) April 9, 2022

In molti, infine, non hanno neanche gradito la scelta di far calciare all’argentino i calci di punizione e non a Vlahovic, altro specialista dei calci piazzati.

Caro Mirko,a parte il gol la società deve fare un grande repulisti:VIA Pellegrini,Rabiot,Arthur,Dybala,giocatori da serie B.VERGOGNOSI — gianfranco randine (@grandine66) April 9, 2022