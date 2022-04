Scambio Juventus, ecco il nuovo terzino titolare

La Juventus e Alex Sandro ai saluti: il club bianconero a caccia del nuovo terzino titolare, l’ipotesi di scambio. Tutti i dettagli

È vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera è chiamata a ripartire dopo il pesante ko nel derby d’Italia che l’ha definitivamente esclusa dalla corsa scudetto.

Rimangono due gli obiettivi stagionali, sicuramente differenti rispetto a quelli fissati ad inizio stagione: la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria della Coppa Italia. Il rush finale di Dybala e compagni partirà da Cagliari, contro i rossoblu di Mazzarri in piena lotta salvezza e a caccia di punti pesantissimi. Salvo sorprese, Allegri punterà ancora su Adrien Rabiot, che nonostante la sconfitta è stato uno dei migliori in campo contro l’Inter. Il centrocampista francese ha stupito e sta trovando continuità nella posizione ritagliatagli dal tecnico, ma il bilancio della sua esperienza a Torino rimane al momento negativo e il suo futuro non è ancora scritto. L’ex PSG potrebbe diventare un’importante pedina di scambio.

Calciomercato Juve, lo scambio per Renan Lodi

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza della pista Renan Lodi per la fascia sinistra. Sarebbe il brasiliano classe 1998 il profilo individuato dalla dirigenza bianconera per sostituire Alex Sandro. Tuttavia, il laterale è diventato un punto fermo nell’Atletico Madrid di Simeone ed è già valutato almeno 35-40 milioni di euro. La Juve potrebbe così tentare l’inserimento nell’affare di Adrien Rabiot, che è invece in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 15 milioni di euro. L’ex PSG permetterebbe comunque ai bianconeri di abbassare l’eventuale conguaglio economico. Staremo a vedere.