Haaland all’Inter, scenario clamoroso: ecco come si può realizzare

Sarà un’estate ricca di colpi di scena in ottica futura: il profilo da monitorare con attenzione è quello di Erling Haaland, indizio Inter

Erling Haaland potrebbe anche dire addio al Borussia Dortmund per essere protagonista in un altro club d’Europa. Il centravanti norvegese è pronto per scegliere una nuova destinazione in ottica futura.

Un futuro sempre più incerto per Erling Haaland. Sulle sue tracce ci sarebbero da tempo i top club d’Europa per arrivare a rinforzare i rispettivi reparti offensivi. Anche sul fronte scommesse il suo trasferimento ad un’altra squadra è quotato a 50,00. E così la suggestione arriverebbe in casa Inter, soprattutto se Suning dovesse cedere il club nerazzurro ad Aramco.

Haaland Inter, la pazza idea in Serie A

La pista al Real Madrid si è raffreddata visto che Benzema si trova ancora in uno stato di forma clamoroso: il presidente Florentino Perez preferirebbe puntare tutto su Mbappe. Stessa dinamica in casa Barcellona visto l’ottimo rendimento finora di Aubameyang, arrivato a gennaio dall’Arsenal. Anche Chelsea e Manchester City potrebbe defilarsi in vista dell’attaccante del Borussia Dortmund, che dovrà comunicare la sua scelta nelle prossime settimane.

Haaland è voglioso di un’altra sfida per consacrarsi a livello definitivo anche in Champions: gli ultimi mesi in maglia giallonera non sono stati dei migliori anche a causa di un infortunio che l’ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo.