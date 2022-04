L’Inter fa piazza pulita: arrivano 120 milioni

L’estate 2022 rappresenterà una vera e propria rivoluzione in casa Inter: Marotta pronto ad incassare 120 milioni

Poche ore al ritorno in campo dell’Inter che, domani pomeriggio a San Siro, affronterà l’Hellas Verona. I nerazzurri, reduci dal successo nel Derby d’Italia contro la Juventus, devono trovare continuità per insidiare il primo posto occupato ancora dal Milan. I pensieri della società campione d’Italia in carica, però, sono già rivolti a quello che sarà il futuro della squadra allenata da Simone Inzaghi. In tal senso, decisivo sarà il calciomercato estivo che, nei piani di Marotta e Ausilio, vedrà una serie di importanti cessioni.

In molti, dunque, saluteranno l’Inter e diversi sono i profili di spessore che la dirigenza dovrà dunque rimpiazzare con un tesoretto stimato, tra le possibili entrate, che si aggira intorno ai 120 milioni di euro. Vendere per acquistare, dunque, il progetto che Marotta ha in mente al termine dell’attuale stagione: ecco chi dirà addio ai colori nerazzurri.

L’Inter cambia quasi tutto: i big ai saluti

Non è un mistero che Stefan de Vrij rimanga, nel panorama europeo, uno dei difensori più forti e ambiti in vista di giugno. L’olandese non ha trovato l’accordo per il rinnovo e tra poco più di un anno lascerebbe a zero la ‘Beneamata’. Ecco perchè la cessione dell’ex Lazio pare inevitabile, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, con diverse squadre alla finestra. Attenzione anche a Federico Dimarco, non più una priorità per la squadra di Inzaghi che intende rinforzarsi sulla corsia mancina di difesa: per circa 10 milioni, il giocatore saluterà Milano.

Vidal e Sanchez saluteranno l’Inter, verosimilmente, a zero, così come Kolarov e Vecino, mentre Radu con l’arrivo di Onana è vicino all’addio: i nerazzurri incasserebbero 7 milioni di euro. A centrocampo molto probabile anche la cessione di Gagliardini per 8 milioni, mentre il pezzo forte tra le uscite di casa Inter sarà Lautaro Martinez.

Nonostante il recente rinnovo fino al 2026, Atletico Madrid e non solo corteggiano senza sosta il ‘Toro’: per 70 milioni, Marotta rinuncerà al cartellino del gioiello argentino.