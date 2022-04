Ansia Napoli per Osimhen: c’è il verdetto UFFICIALE

Ore di tensione in casa Napoli per via del nuovo infortunio di Victor Osimhen: arriva il verdetto ufficiale sulle condizioni dell’attaccante

Da tantissimi anni non si assisteva ad una lotta scudetto così appassionante in Serie A. Milan, Napoli e Inter si stanno contendendo il principale trofeo Nazionale e presumibilmente – a otto giornate dalla fine compreso il recupero della ‘Beneamata’ – bisognerà arrivare all’ultimo turno per conoscere il vincitore.

Il Napoli, al momento, è la squadra più in forma e lanciata verso l’ambito traguardo. Gli uomini di Spalletti, nonostante le assenze, sono riusciti ad imporsi 3-1 in casa dell’Atalanta. Un risultato che testimonia l’ottimo periodo dei partenopei dal punto di vista psicofisico. Ieri, però, è arrivata una brutta notizia per il tecnico di Certaldo sul fronte infortuni. Victor Osimhen ha dovuto interrompere la seduta d’allenamento a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante ha svolto questa mattina gli esami strumentali e da poco il club ha rilasciato una nota ufficiale.

Napoli, UFFICIALE: escluse lesione per Osimhen

“Victor Osimhen – si legge nel comunicato – in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo“.

Il bomber nigeriano aveva rassicurato i tifosi, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, sulla sua presenza domenica nella sfida con la Fiorentina. Ci sono buone possibilità che possa esserci domenica.