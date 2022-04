Nasce l’Ital-Juve, ne arrivano 5: Cherubini scatenato

Per la prossima stagione il club bianconero avrebbe deciso di puntare sulla linea italiana: in arrivo cinque colpi di mercato

La Juve riparte…dall’Italia. Sebbene presentato in questi termini il progetto bianconero potrebbe sembrare di basso profilo – la nostra Nazionale sta ancora smaltendo i postumi della delusione per la clamorosa mancata qualificazione a Qatar 2022 – il nostro calcio è pieno di talenti interessanti. Da questi Roberto Mancini ha intenzione di ripartire per non fallire l’appuntamento col Mondiale 2026. E con alcuni degli stessi il club bianconero vuole basare la sua idea per un futuro vincente e denso di soddisfazioni.

Oltre a Nicolò Zaniolo, già nel mirino del ds Federico Cherubini da tempo, oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ rilancia l’idea Giacomo Raspadori, individuato dal tecnico Max Allegri come erede di Paulo Dybala. I buoni uffici col Sassuolo e col dg Giovanni Carnevali, col quale si è già felicemente concluso l’affare Locatelli, lasciano ben sperare per l’acquisto della giovane promessa italiana, emblema della ‘nuova’ Italia post Qatar 2022. Ma in pentola bollono almeno altre tre possibili trattative.

Calciomercato, Juve scatenata: è assalto ai big italiani

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Paolo Paganini, la società bianconera non avrebbe ancora rinunciato all’idea di ingaggiare Davide Frattesi, sul quale l’Inter insiste da tempo, e parallelamente avrebbe riaperto le danze per Gianluca Mancini, difensore della Roma, ed Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto col Milan. L’ex capitano dei rossoneri non avrebbe ancora trovato l’accodo per il rinnovo. La Juve, già in pressing sul centrale, potrebbe portare l’affondo decisivo già nelle prossime settimane.

Se le piste Zaniolo e Raspadori, con le dovute differenze, appaiono ben avviate, diverso è il discorso sul centrocampista del Sassuolo e sull’ex Atalanta. Frattesi potrebbe infatti seguire Gianluca Scamacca nella sua esperienza in nerazzurro – Marotta sta preparando da mesi il terreno per il doppio colpo – mentre Mancini è legato ai giallorossi da un accordo fino al 2026 scattato in automatico recentemente. Sarà difficile strappare il giocatore a José Mourinho, che conta di impostare sul nativo di Pontedera la linea difensiva del prossimo futuro.