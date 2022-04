Affare low cost per la Juventus: che sfida con il Barcellona

La Juventus continua ad essere molto attiva in ottica futura per colpi da urlo: pazza idea low cost, duello con il Barcellona

Il club bianconero intende essere protagonista anche in vista della prossima stagione ripartendo con un progetto pronto: l’idea suggestiva per la fascia sinistra.

Una situazione complicata per rinforzare la corsia mancina della Juventus. Con Alex Sandro che non dà più garanzie ad Allegri e con Luca Pellegrini che non ha un’esperienza internazionale importante, il club bianconero è al lavoro per arrivare ad un colpo importante per il ruolo di terzino sinistro.

Da tempo ormai piace il terzino spagnolo, Alberto Moreno, che si è messo in luce con la maglia del Villarreal, dopo l’esperienza al Liverpool: ora dovrà fare i conti con il grave infortunio che gli ha fatto ultimare anzitempo la stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona che pensa già in ottica futura assicurandosi un profilo davvero interessante come alternativa per la fascia sinistra.

Calciomercato Juventus, Alberto Moreno come idea per il futuro

Il ritorno in campo avverrà soltanto nella prossima stagione con una lunga riabilitazione per recuperare al meglio. Il Barcellona aveva pensato a lui, ma tutti i discorsi sono stati posticipati per capire così le sue condizioni dopo il grave infortunio con la rottura del crociato. La Juventus è sempre molto attiva per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.