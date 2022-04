Addio già deciso, torna l’ex Juve: è ancora derby Inter-Milan

Un ex calciatore della Juventus sarebbe stato messo in vendita dal proprio club d’appartenenza: addio deciso, nuova sfida tra Inter e Milan

Da anni non vivevamo una lotta scudetto così incerta e combattuta. A sette giornate dalla fine (otto tenendo conto della gara che l’Inter deve ancora recuperare), ci sono 3 squadre contenute in appena quattro punti al vertice della classifica.

La ‘Beneamata’, strappando tre punti pesantissimi tra le mura dell’Allianz Stadium nel Derby d’Italia, ha riscattato in parte gli ultimi due mesi alquanto deludenti. In realtà va detto che anche a Torino la prestazione degli uomini di Inzaghi è stata insufficiente nel complesso, ma questo successo può aiutarli a ritrovare le energie psicofisiche necessarie per affrontare al meglio il rush finale. Nuova frenata, invece, per il Milan, che è inciampato un’altra volta contro una medio-piccola e soprattutto continua ad avvertire un preoccupante mal di gol. Le strade delle due cugine milanesi, inoltre, si vanno ad intersecare pure sul fronte calciomercato. Marotta e Maldini sono già al lavoro per rinforzare il proprio centrocampo durante la prossima sessione estiva. Il ‘Diavolo’, come noto, ha perso Kessie, andato al Barcellona, mentre i nerazzurri scarseggiano in quanto a riserve valide, oltre al fatto che non dispongono di un sostituto reale di Brozovic.

L’ex Juventus ritorna in Serie A: derby infuocato tra Inter e Milan

Ecco che una ghiotta occasione potrebbe dare vita ad un derby di mercato scoppiettante tra Inter e Milan. L’opportunità arriva dalla Bundesliga, in particolare dal Borussia Dortmund. I gialloneri, stando a quanto riferisce la ‘Bild’, avrebbero deciso di mettere in vendita Emre Can. Le prestazioni al ribasso dell’ex Juventus hanno lasciato molti dubbi ai tedeschi e il club si sarebbe convinto a cederlo per ricavarci un guadagno rilevante.

Il classe ’94, infatti, è in scadenza giugno 2024, perciò andando avanti col rapporto aumenterebbe il rischio di una perdita a parametro zero. La sua valutazione si attesta intorno ai 15-20 milioni di euro. Conosce abbastanza la Serie A, di conseguenza presumibilmente non impiegherebbe troppo tempo ad integrarsi. Inter e Milan, dal canto loro, potrebbero farci un pensierino.