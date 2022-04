Conte ci prova: soldi e contropartita per tentare l’Inter

Antonio Conte tenta l’Inter con una contropartita allettante per arrivare al big nerazzurro

Da quando Antonio Conte ha preso le redini del Tottenham, il club di Londra ha cambiato passo e sembra già aver cambiato mentalità, come dimostra anche la grande vittoria di qualche giornata fa contro il Manchester City.

Intanto, per, la società sta lavorando in vista della prossima stagione e della prossima sessione estiva di calciomercato. Sono diversi gli obiettivi di Fabio Paratici che in sintonia con Antonio Conte vorrebbe portare a Londra il suo ex giocatore, Alessandro Bastoni, come riportato da ‘theathletic.com’. Proprio negli anni del tecnico pugliese all’Inter, il difensore italiano ha cominciato a giocare con grande regolarità, diventando un titolare inamovibile della difesa a tre nerazzurra.

Conte vuole Bastoni: contropartita degli Spurs per l’Inter

Dopo l’investimento della scorsa estate per Cristian Romero dall’Atalanta, il Tottenham punta ad un altro grande colpo in difesa. Alessandro Bastoni, però, è un punto fermo dell’Inter ormai da due anni e insieme a Skriniar rappresenta il presente e il futuro del club. I campioni d’Italia difficilmente lo lascerebbero partire, soprattutto dopo l’ultimo rinnovo arrivato pochi mesi fa.

L’idea degli Spurs sarebbe quella di offrire anche il difensore colombiano classe ’96, Davinson Sanchez, per cercare di abbassare la richiesta dei nerazzurri. L’Inter, però, respinge il tentativo di Antonio Conte che attualmente sembra lontano dal riaccogliere il suo ex difensore.