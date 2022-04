Arbitri 32esima Serie A: Torino-Milan affidata a Doveri

Col consueto comunicato ufficiale l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della 32esima giornata di A: ecco tutte le sestine arbitrali

Manca sempre meno alla fine di quello che si sta rivelando essere uno dei campionati di Serie A più appassionanti degli ultimi anni. I giochi non sono fatti nè nella lotta al titolo – potenzialmente potremmo avere tre squadre in due punti – nè nella corsa alla salvezza, con la sola eccezione forse rappresentata dalla Salernitana.

Ogni giornata diventa decisiva e cruciale per la definizione dei rispettivi obiettivi: ogni punto pers per strada da qui in avanti rischia di essere pagato a caro prezzo. Le partite del prossimo turno, il 32esimo, mettono di fronte le rivali per lo Scudetto, e quelle per la retrocessione, ad impegni probanti. Il Milan sarà di scena allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino’, l’Inter ospiterà a San Siro il Verona mentre il Napoli attende la pericolosa Fiorentina al ‘Maradona’. L’AIA ha emesso il consueto couunicato ufficiale con le designazioni arbitrali del prossimo weekend. Ecco lo specchietto riepilogativo.

Serie A, 32esima giornata: le sestine arbitrali dei match

EMPOLI – SPEZIA, sabato 9 aprile ore 15

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: SCARPA – DE MEO

Quarto ufficiale: CAMPLONE

Var: ORSATO

Avar: MONDIN

INTER – H. VERONA, sabato 9 aprile ore 18

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: ROSSI L. – LIBERTI

Quarto ufficiale: MASSIMI

Var: AURELIANO

Avar: CECCONI

CAGLIARI – JUVENTUS, sabato 9 aprile ore 20:45

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: GIALLATINI – PRETI

Quarto ufficiale: SANTORO

Var: VALERI

Avar: BINDONI

GENOA – LAZIO, domenica 10 aprile ore 12:30

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: BACCINI – PRENNA

Quarto ufficiale: MIELE G.

Var: NASCA

Avar: TEGONI

NAPOLI – FIORENTINA, domenica 10 aprile ore 15

Arbitro: MARIANI

Assistenti: PAGANESSI – TOLFO

Quarto ufficiale: GARIGLIO

Var: BANTI

Avar: VALERIANI

SASSUOLO – ATALANTA, domenica 10 aprile ore 15

Arbitro: SACCHI

Assistenti: PERETTI – ROSSI M.

Quarto ufficiale: COLOMBO

Var: FABBRI

Avar: MELI

VENEZIA – UDINESE, domenica 10 aprile ore 15

Arbitro: GUIDA

Assistenti: BRESMES – SCHIRRU

Quarto ufficiale: ROBILOTTA I.

Var: DI PAOLO

Avar: DI IORIO

ROMA – SALERNITANA, domenica 10 aprile ore 18

Arbitro: VOLPI

Assistenti: PASSERI – COSTANZO

Quarto ufficiale: COSSO

Var: MAZZOLENI

Avar: CAPALDO

TORINO – MILAN, domenica 10 aprile ore 20:45

Arbitro: DOVERI

Assistenti: LO CICERO – BERCIGLI

Quarto ufficiale: MARCENARO

Var: IRRATI

Avar: LONGO

BOLOGNA – SAMPDORIA, lunedì 11 aprile ore 20:45

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: ALASSIO – YOSHIKAWA

Quarto ufficiale: SERRA

Var: FABBRI

Avar: PAGLIARDINI