Simeone rischia di lasciare l’Atletico: sostituto in Serie A con il terzino

La sconfitta dell’Atletico Madrid può costare cara al ‘Cholo’ Simeone: ecco il possibile sostituto

La sconfitta di ieri dell’Atletico Madrid in Champions League contro il Manchester City non complica solo i piani di qualificazione in vista del ritorno ma presenta dei numeri lampanti difficili da ignorare.

L’Atletico non ha mai tirato in porta in 90 minuti, non rendendosi quasi mai pericolosa neppure nella metà campo offensiva. Una proposta molto poco coraggiosa che potrebbe costare cara al ‘Cholo’ Simeone, qualora l’Atletico non dovesse passare il turno, come sottolinea ‘donbalon.com’. In Liga la vetta è molto distante, con il Real Madrid che sta dominando il campionato e anche in Champions il percorso potrebbe chiudersi ai quarti di finale.

In quel caso per Simeone potrebbe davvero essere l’ultima annata alla guida dei colchoneros. L’Atletico sta già valutando diverse opzioni per l’eventuale sostituto del ‘Cholo’ e il nome caldo potrebbe essere quello di Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter.

L’Atletico pensa a Inzaghi con Dumfries

L’allenatore nerazzurro sta lottando a viso aperto con Napoli e Milan per confermare lo scudetto vinto da Conte l’anno scorso e per aggiungere la seconda stella sul logo dell’Inter. Inzaghi alla sua prima stagione in un top club ha già conquistato un trofeo, vincendo la Supercoppa italiana contro la Juventus e ha raggiunto gli ottavi di Champions dopo 10 anni. Diversi traguardi che potrebbero essere coronati dalla conquista del 20esimo scudetto nerazzurro.

L’Atletico considera Inzaghi uno dei primi candidati per il dopo Simeone e insieme a lui punterebbe anche a Denzel Dumfries. L’olandese è arrivato tra lo scetticismo generale in estate, come sostituto di Hakimi. Dopo i primi mesi di ambientamento è diventato un titolatissimo di Inzaghi realizzando 4 gol e 4 assist e adesso anche le big europee, tra cui proprio l’Atletico Madrid, lo stanno osservando con attenzione.