Addio Napoli, nuova big in Serie A per Mertens | Contratto biennale

Già offerto un contratto di durata biennale per Dries Mertens. L’attaccante belga verso l’addio al Napoli in estate dopo nove anni

Con 144 reti segnate è il miglior marcatore di tutti i tempi del Napoli. Non è un caso se con i tifosi azzurri si è creato un legame forte. A 34 anni, però, per Dries Mertens il futuro potrebbe riservare qualcosa di nuovo, lontano dalla città campana.

L’attaccante belga, 9 gol in 30 presenze stagionali, è in scadenza di contratto a giugno. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non si sono ancora mossi, ne espressi, sul rinnovo del contratto. Dal proprio canto, invece, il calciatore ha già dichiarato di avere intenzione di restare all’ombra del Vesuvio. Tuttavia, in mancanza di un nuovo accordo con la società – e lo scarso utilizzo da parte di mister Luciano Spalletti nella seconda parte di campionato è indicativa in tal senso – in estate sarà addio e si chiuderà dopo nove anni l’avventura napoletana dell’ex PSV. Ma, stando alle ultime, ci sarebbe già pronto un nuovo club in Serie A pronto a cogliere l’opportunità di calciomercato e ad accogliere l’attaccante.

Mertens, il Milan ha già offerto un biennale

Il portale todofichajes.com riferisce che il Milan starebbe accelerando nella trattativa con l’agente del calciatore per provare a chiudere il suo arrivo in estate. I rossoneri vorrebbero così approfittare della scadenza contrattuale del belga e del mancato accordo tra Napoli e calciatore. La dirigenza è da tempo dietro al forte attaccante partenopeo ed avrebbe già messo sul tavolo la propria offerta: un contratto biennale. Mertens non vuole dare una risposta subito ed avrebbe infatti chiesto qualche settimana di tempo per decidere in modo definitivo. Allo stato attuale delle cose, ad ogni modo, ci sarebbero buone probabilità di vedere il numero 14 del Napoli con la maglia del Milan nella prossima stagione.