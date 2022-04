Dal Bayern Monaco alla Juventus, colpo da sogno

Porte girevoli in casa Juventus anche in vista della prossima estate. Il nome nuovo dal top club: tutti i dettagli

Negli scorsi giorni il noto procuratore Volker Struth ha fatto visita anche alla Juventus preso la Continassa, dopo gli incontri con Milan e Atalanta. Si tratta di un importante agente tedesco che cura, tra gli altri, big del calibro di Toni Kroos.

Sotto la sua procura c’è anche Timo Werner, attaccante in bilico al Chelsea già accostato anche al club bianconero. Ma non solo. Tra gli assistiti di spicco del procuratore c’è anche Upamecano: il difensore francese si è trasferito in estate al Bayern Monaco per circa 42 milioni di euro, ma alla prima stagione in Baviera non ha ancora convinto appieno società e tifosi. Il classe 1998 ha evidenziato dei limiti per un top club come il Bayern e non è escluso che possa essere scaricato o comunque sfruttato come importante contropartita tecnica in un eventuale scambio.

Calciomercato Juventus, occhi su Upamecano: i dettagli

Come noto, anche il Bayern Monaco è alla finestra per de Ligt. Il difensore olandese è incedibile per la Juventus, che rinuncerà all’ex Ajax solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. In caso di partenza del centrale, il club bianconero potrebbe pensare proprio ad Upamecano, quasi coetaneo di de Ligt. Ma non solo. Non è infatti escluso che possa essere proprio il Bayern Monaco a proporre il cartellino del francese per arrivare all’ex capitano dell’Ajax. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Juventus-Bayern.