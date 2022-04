Centrocampista col ‘vizio’ del gol per la Juve: chiesto McKennie in cambio

La Juventus mette nel mirino un centrocampista spagnolo che anche in fase realizzativa dà il suo contributo: scambio con McKennie

La stagione di Weston McKennie è stata caratterizzata da alti e bassi, con 27 partite giocate di cui 20 da titolare, con 5 gol all’attivo tra campionato e coppe. Adesso l’americano è ai box a causa di una frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro, ma si punta a rivederlo in campo a fine aprile.

Proprio lo statunitense sembrerebbe essere richiesto come pedina di scambio per quello che sarebbe l’obiettivo della Juventus a centrocampo. Il club spagnolo ha chiesto McKennie per lasciar andare il centrocampista con il ‘vizio’ del gol.

Juventus, mirino su Carlos Soler: il Valencia chiede McKennie in cambio

Il centrocampo della Juventus a fine stagione potrebbe essere rivoluzionato, così i bianconeri iniziano a mettere nel mirino diversi obiettivi. Tra questi ci sarebbe anche il centrocampista del Valencia e della Nazionale spagnola, Carlos Soler. Classe 1997 lo spagnolo in questa stagione ha collezionato 29 presenze e messo a segno 10 gol. Potrebbe essere dunque il giocatore con le caratteristiche perfette per Massimiliano Allegri.

Il suo contratto con il Valencia scadrà nel 2023, ma il club spagnolo attualmente non vorrebbe fare sconti. Infatti per Soler il Valencia avrebbe intenzione di chiedere allo Juventus il cartellino di Weston McKennie in cambio. Lo statunitense dunque potrebbe diventare la pedina fondamentale per la Juventus per mettere a segno il colpo a centrocampo.