Mbappe in Serie A: rivelazione ‘social’ clamorosa

Una clamorosa indiscrezione di mercato apre alla possibilità di vedere Kylian Mbappe in Serie A: ecco il club in corsa per il fenomeno

Magari si riveòerà solo una delle tante voci di mercato. Magari se ne riparlerà e basta nei prossimi mesi. O ancora, forse riuscirà davvero un colpo che sarebbe il più grande della storia del club. Il futuro di Kylian Mbappé è ancora tutto da scrivere, ma la novità è che ora ci sarebbe anche una squadra italiana sulle tracce del fenomeno transalpino.

L’attaccante del PSG è al centro di una vera e propria telenovela di mercato. Dapprima – parliamo dell’agosto scorso – in procinto di trasferirsi al Real Madrid, l’ex Monaco ha poi rifiutato la proposta di rinnovo del club di Al-Khelaifi aprendo di fatto ad una sua partenza a parametro zero. Dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions – decisa da un suo gol – sembrava perà che il francese potesse restare a Parigi ridiscutendo i termini del suo contratto con Leonardo. La fragorosa uscita dalla kermesse continentale ha fatto poi tornare a Mbappé la voglia di cambiare aria, col club merengue che non ha mai mollato la presa. Oggi, attraverso Twitter, arriva la bomba: ci sono altre società che avrebbero iniziato ad intavolare discorsi con l’entourage del campione.

Telenovela Mbappe, anche la Juve in corsa?

Accostata, insieme a Manchester City, Liverpool e agli stessi PSG e Real Madrid, come squadra interessata all’acquisto dell’attaccante francese, la Juve ora sogna il grandissimo colpo.

Il terzo club in contatto con l’entourage di Kylian #Mbappé oltre a #RealMadrid e #PSG è uno tra i seguenti 3 club: #ManchesterCity, #Liverpool e #Juventus. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@juvinsight) April 5, 2022

L’operazione sarebbe, nemmeno a dirlo, di difficilissima riuscita. La volontà di tornare immediatamente ai vertici del calcio italiano – e di quello europeo – potrebbe però spingere la dirigenza bianconera a fare una pazzia. Che certamente darebbe il suo riscontro in termni tecnici.

L’ingaggio che chiederebbe Mbappé per accasarsi a Torino non sarebbe per nessun motivo inferiore ai 30 milioni annui. Questa è la cifra che viene ipotizzata dando per buono il rifiuto dell’attaccante – più per motivi di ambizione che di insoddifazione sulle cifre, si dice in giro – sulla proposta di 45 milioni annui fatta da Leonardo all’indomani di PSG-Real Madrid. La Juve ovviamente non potrebbe, allo stato attuale, permettersi nemmeno lontanamente certe cifre, ma il solo fatto di non dover pagare il costo del cartellino lascia un piccolo, piccolissimo, spiraglio, aperto…