Nuovo talento per la Juve, la contropartita che sblocca l’affare

Nuovo obiettivo a centrocampo per la Juventus di Massimiliano Allegri. La possibile contropartita per sbloccare l’affare: tutti i dettagli

La Juventus è chiamata a ripartire dopo il ko nel derby d’Italia nonostante la buona prestazione offerta contro l’Inter dalla squadra di Massimiliano Allegri.

Sfumato il sogno scudetto, rimane l’obiettivo Coppa Italia per Dybala e compagni. “Dispiace perché la squadra ha fatto veramente una bella partita. Mi conforta il fatto che stiamo migliorando, tecnicamente abbiamo giocato bene. Mettiamo da parte l’amarezza e pensiamo alle prossime sette, c’è da consolidare il quarto posto e da preparare al meglio il prossimo anno. Partiremo per vincere il campionato“: Allegri lavora già in vista della prossima stagione per riportare la Juve ai vertici innanzitutto in Serie A. Si preannuncia dunque un’altra sessione di calciomercato da assoluta protagonista per la società bianconera. Ecco il nuovo obiettivo a centrocampo.

Calciomercato Juve, la possibile offerta per Khephren Thuram

Proprio nel weekend del derby d’Italia sia Juventus che Inter hanno mandato degli osservatori in Francia per Khephren Thuram. Il fratello di Marcus e figlio dell’ex bianconero Lilian si sta mettendo in mostra con la maglia del Nizza ed è il nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo. Thuram jr., classe 2001, è un mediano forte fisicamente che abbina buona tecnica, con una valutazione che ha già superato i 10 milioni di euro. Per anticipare la concorrenza di Marotta, Cherubini potrebbe così mettere sul piatto il cartellino del promettente Ake, acquistato dai bianconeri dal Marsiglia nel campionato francese. Occhi puntati, dunque, anche sul nome di Khephren Thuram.