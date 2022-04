Higuain, arriva l’annuncio ‘ufficiale’ sul suo futuro

Gonzalo Higuain, ex Napoli e Juventus e attualmente in forza all’Inter Miami, ha deciso il suo futuro

Dopo tanti anni e moltissimi gol in Europa, Gonzalo Higuain ha scelto ormai due stagioni fa di migrare verso gli Stati Uniti per concludere la carriera. Il bomber argentino ha optato per la MLS e in particolare l‘Inter Miami dopo il ritorno alla Juventus dal Chelsea.

Tra i calciatori che più hanno incantato e più discussi in Serie A, il numero nove è sempre stato al centro di scoppiettanti vicende di calciomercato. Prima il roboante trasferimento alla Juventus dal Napoli per la cifra record di 90 milioni, poi l’infausto prestito di qualche mese al Milan hanno segnato le diverse fasi della sua carriera in Italia.

Higuain, ormai 34enne, milita ora in MLS da due stagioni circa, dove ha collezionato un totale di 41 presenze e 13 gol. Qualche ora fa però il padre ha svelato quale sarà il futuro dell’attaccante.

Higuain, l’annuncio del padre: sarà addio al calcio

Questa sarà l’ultima stagione di Gonzalo Higuain nel calcio giocato. Ad annunciarlo è il padre in un’intervista a ‘TNT Sports’. “Mi ha detto che si ritirerà dal calcio alla fine di quest’anno – spiega Jorge Higuain – quest’anno finisce e si ritira dallo sport”.

Alcune voci aveva fantasticato circa un romantico sogno in Argentina, magari nel River Plate che lo aveva lanciato nel grande calcio, ma nell’intervista tutto è stato smentito. “Non credo tornerà in Argentina, per quello che so”.

Per Higuain, quindi, sono gli ultimi atti di una carriera invidiabile. L’esperienza al Real Madrid, il record di gol con Maurizio Sarri, i campionati vinti alla Juventus e anche lo sfizio dell’Europa League con il Chelsea sono solo piccoli momenti della splendida avventura dell’attaccante argentino. L’esperienza negli USA metterà la parola fine su uno degli attaccanti che rimarranno di certo nella storia della Serie A.

