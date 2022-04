Attacco senza sconti, post Juve-Inter: “Non si capisce nulla”

Juventus-Inter continua a regalare polemiche dopo la vittoria nerazzurra: duro attacco nel post gara

Juventus-Inter continua a far discutere. Un match che ha visto al termine del 90′ trionfare i campioni d’Italia in carica seppur con una marea di polemiche per il tanto contestato rigore prima fallito e poi ripetuto e segnato da Hakan Calhanoglu. La vittoria nerazzurra tiene aperto il discorso scudetto, dopo il successo del Napoli ed in attesa di conoscere il risultato di Milan-Bologna. Adesso, però, al centro delle numerose polemiche vi è finita la terna arbitrale, rea di aver sbagliato in più di un’occasione penalizzando i padroni di casa.

Dal rigore già citato al contatto non sanzionato per l’evidente fallo di Bastoni su Zakaria che avrebbe potuto portare al penalty per la squadra di Allegri. Una direzione che non è piaciuta a nessuno, men che meno al giornalista Tony Damascelli che si è scagliato, ai microfoni de ‘La Domenica Sportiva’, contro la terna arbitrale al termine del big match dell’Allianz Stadium.

Juventus-Inter: “Fanno i protagonisti”

Damascelli non si capacita delle decisioni sopracitate che hanno portato a vibranti proteste da parte della squadra bianconera: “Ho visto una buona Juventus, un Inter intelligente, un arbitro disastroso ed un disastroso VAR“. Il giornalista spiega il perchè del suo attacco rincarando la dose: “Il problema non è l’Italia che non andrà al Mondiale, il problema è che ci andranno Irrati e Mazzoleni. L’arbitro non ha avuto personalità“.

L’attacco di Damascelli prosegue: “Tutta la giornata è stata caratterizzata da direzioni di gara di cui non si capisce nulla. Questo calcio“, ha concluso Damascelli, “piace molto agli arbitri, che fanno i protagonisti”.

Nessuno sconto, dunque, dopo la disastrosa serata del duo Irrati-Mazzoleni: le parole di Damascelli sono destinate a far discutere.