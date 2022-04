Firma imminente e addio Milan: Maldini getta la spugna

Sta per sfumare definitivamente un obiettivo del Milan, la firma sul contratto è imminente: il club rossonero è costretto ad arrendersi

“La guarderò sicuramente, ma con molto distacco. Conterà molto di più ciò che faremo noi”. Stefano Pioli si era così espresso ieri su Juventus-Inter durante la conferenza stampa, alla vigilia della gara insidiosa contro il Bologna. Che il Milan abbia nelle mani il proprio destino e debba concentrarsi soprattutto su se stesso è ineccepibile, ma in una situazione talmente incerta come quella che stiamo vivendo guardarsi le spalle è doveroso.

Ne è pienamente consapevole il tecnico del ‘Diavolo’, che non sarà stato affatto felice della vittoria di corto muso dei cugini all’Allianz Stadium. La ‘Beneamata’, nonostante una brutta prestazione, è rimasta attaccata al treno scudetto e l’aver battuto i bianconeri può ridarle energie importanti per fare filotto da qui alla fine. La distanza momentaneamente è di 3 punti, in attesa che la squadra di Simone Inzaghi si rimetta finalmente in pari con le partite disputate. A prescindere dalla conquista o meno del principale trofeo Nazionale, Maldini e Massara hanno in mente diverse operazioni da realizzare nel prossimo calciomercato estivo. L’intenzione è di potenziare il più possibile la rosa alzando ulteriormente l’asticella. La lista degli obiettivi è lunga e tocca pure la Serie A.

La firma sta per arrivare: il Milan deve arrendersi

Oltre ai nomi noti di Renato Sanches, Origi e Botman, il Milan guarda in casa di una big italiana per la trequarti. Stiamo parlando di Henrik Mkhitaryan della Roma di Jose Mourinho. Altra annata senza dubbio importante dell’armeno, protagonista anche a Marassi con un gol decisivo. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma i capitolini non vogliono assolutamente privarsene.

Le parole dello Special One sul rinnovo sono una chiara testimonianza in questo senso. “Sta facendo una grande stagione – ha dichiarato -. Io voglio che resti, così come i Friedkin e Tiago Pinto. Mino Raiola è uno che ama i suoi giocatori e sicuramente vorrà che resti qui“. L’ex Manchester United si trova molto bene a Roma, di conseguenza tutto lascia pensare che a breve arriverà la firma per il prolungamento dell’accordo. E il Milan, con ogni probabilità, dovrà arrendersi.