Addio già deciso: saluta la Juventus a giugno

Un addio praticamente già certo in vista del prossimo calciomercato estivo: saluta la Juventus a fine stagione

Mancano ancora diverse giornate di campionato prima che il calciomercato estivo prenda il sopravvento sui pensieri dei top club europei. Tra questi vi è certamente la Juventus, reduce dall’amaro ko nel Derby d’Italia contro l’Inter e che pianifica quelle che saranno le prossime mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In tal senso, la società torinese è pronta ad ufficializzare il prossimo giugno un’importante cessione a titolo definitivo.

Se gli arrivi di Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio apriranno ad altrettanti ambiziosi arrivi atti a rimpolpare ogni reparto della rosa juventina, tra le cessioni un nome su tutti è pronto a salutare per sempre il club bianconero. Il grande ex Antonio Conte ha già deciso: l’addio è sicuro.

Conte gongola: dalla Juve per oltre 40 milioni

Le recenti dichiarazioni di Antonio Conte parliano chiaro per quello che sarà il futuro di Dejan Kulusevski, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus al Tottenham guidato dall’ex ct. “Parliamo di uno davvero forte, è stato un grande acquisto“, ha dichiarato recentemente Conte che ha poi ribadito: “Lo volevo all’Inter, forse la Juventus aveva offerto più soldi…”. Una consacrazione che sa di riconferma quasi automatica, quella di Kulusevski che sta trascinando gli ‘Spurs’ nelle ultime settimane.

10 presenze con 2 reti e ben 5 assist in Premier League, un cambio di marcia sulla trequarti che ha cambiato volto al Tottenham di Conte. Come detto, quindi, la riconferma di Kulusevski è praticamente scontata. Conte intende puntarvi forte anche nel prossimo anno ed il riscatto per circa per oltre 40 milioni dalla ‘Vecchia Signora’ è solo una formalità.

Lo svedese è pronto a dare continuità alle recenti grandi prestazioni in Inghilterra, sempre con la casacca del Tottenham.