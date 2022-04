Intreccio pazzesco: Mbappè fa sognare le italiane

L’estate 2022 può registrare un clamoroso valzer degli attaccanti: grazie a Mbappè, anche Inter, Juventus e Milan possono gioire

Il futuro di Kylian Mbappè rischia di essere più coinvolgente di quello che si possa pensare. Il contratto con il PSG rimane in scadenza il prossimo 30 giugno e le pretendenti per il 23enne parigino, da mesi, di certo non mancano. All’orizzonte si prospettano novità inattese che possono rappresentare un ghiotto assist per le big di Serie A, pronte ad approfittarne al termine dell’attuale stagione. Il campione francese è ormai da mesi un promesso sposo del Real Madrid.

Attenzione però, perchè il destino del prodigio classe 1998 potrebbe cambiare improvvisamente in vista del prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, non è infatti escluso che Mbappè possa restare a Parigi rinnovando il contratto con il club di Al-Khelaifi. All’orizzonte, però, possono prospettarsi altri scenari fino ad ora scartati. La Premier League starebbe pensando a Mbappè con Manchester City e Liverpool alla finestra. In tal senso, le italiane potrebbero approfittare della prossima scelta dell’asso francese, a giugno.

Le italiane ringraziano Mbappè: ‘triplo colpo’

Se dovesse effettivamente rinnovare con il PSG, allora il profilo di Mauro Icardi sarebbe certamente destinato a cambiare aria con la Serie A ancora nel destino dell’ex capitano dell’Inter. Milan e Juventus assistono interessate alla vicenda riguardante l’argentino, sotto contratto fino al 2024 ma che non rientra più nei piani del PSG. Se a concretizzarsi fosse una pista inglese, tutto cambierebbe anche per Milan, Inter e Juventus. L’ipotesi City resta in piedi e, a fare spazio a Mbappè nello scacchiere di Guardiola, sarebbe con ogni probabilità Gabriel Jesus.

Il brasiliano, è noto da tempo, piace tantissimo a Juventus ed Inter che già in passato avevano provato a portare il talento dei ‘Citizens’ in Serie A. Attenzione, infine, al Liverpool. La pista che regalerebbe Mbappè ai ‘Reds’ aprirebbe inevitabilmente l’uscita di Salah che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e fa gola alla Juventus.

Allegri sogna l’ex Roma da tempo e potrebbe trovare un alleato proprio nel campione del PSG che con il suo addio in estate, è pronto a scatenare un clamoroso effetto domino.