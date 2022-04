Ancelotti torna in Italia: la destinazione lascia di stucco

Nonostante la stagione ultra positiva alla guida del Real Madrid, Ancelotti potrebbe tornare in Italia: la destinazione lascia a bocca aperta

Alla stregua di quello che stava per accadere con Stefano Pioli due anni fa – quando il tecnico rossonero ha rischiato seriamente di essere allontanato dalla panchina del Milan nonostante un ottimo percorso che tra l’altro sta dando dei frutti clamorosi quest’anno – anche Carlo Ancelotti non è certo di restare alla guida del Real Madrid il prossimo anno.

Indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna infatti – precisamente dal portale ‘OkDiario.com’ – hanno rilanciato il rumor che vorrebbe Thomas Tuchel candidato numero uno alla successione del tecnico italiano sulla panchina del blasonato Real Madrid. Nonostante la Liga ormai in cassaforte – e con la conquista della Champions ancora possibile – Ancelotti non ha il totale gradimento della piazza. Florentino Perez potrebbe clamorosamente decidere di interrompere il rapporto alla fine della stagione in corso.

Ancelotti torna in Italia? La clamorosa ipotesi Inter

Parallelamente al possibile affare Tuchel–Real, viaggia un’altra indiscrezione. Anche più suggestiva. Secondo alcuni addirittura impossibile: Ancelotti potrebbe sostituire Simone Inzaghi alla guida dell’Inter. L’attuale allenatore nerazzurro, messo in discussione negli ultimi tempi, sta pagando un girone di ritorno gravemente deficitario. Quello che sembrava uno Scudetto ormai sicuro appena due mesi fa, non solo è tornato in discusssione, ma vede anzi ora la squadra nerazzurra tentare di tenere faticosamente il ritmo di Milan e Napoli.

Inzaghi ha 9 partite di tempo per ri-convincere la dirigenza che lui sia l’uomo giusto dal quale ripartire anche l’anno prossimo. Tutto quello che di buono è stato fatto negli ultimi mesi semvra di colpo essere stato cancellato. La situazione potrebbe sembrare paradossale, ma gli utlimi risultati stanno condannando l’Inter rischiando di pesare come un macigno sul futuro del tecnico. L’ipotesi Ancelotti è certamente suggestiva, sebbene quasi impossibile per motivi economici. Ma anche ambentali.