Spalletti lo scippa alla rivale: colpaccio in Serie A per il Napoli

Il Napoli mette nel mirino un rinforzo per la prossima stagione che interesserebbe anche alla rivale: si prepara il colpo in Serie A

La 31esima giornata di Serie A sarà un crocevia fondamentale per la corsa scudetto. Ci saranno infatti due big match molto importanti: Juventus-Inter e Atalanta-Napoli, che potrebbero permettere al Milan di scappare via.

Nel frattempo si lavora anche per la prossima sessione estiva di calciomercato, dove Luciano Spalletti potrebbe chiedere rinforzi sulla trequarti offensiva. L’obiettivo potrebbe essere nell’Atalanta, rivale di questa giornata di campionato. La richiesta della ‘Dea’ però sarebbe abbastanza alta.

Napoli, Spalletti vuole un trequartista: mirino su Malinovskyi

Il Napoli pensa già al futuro, cercando rinforzi per la prossima stagione. Tra Spalletti e Zielinski il rapporto sembrerebbe non decollare, con il tecnico che vorrebbe un trequartista puro in quel ruolo, nonostante i 7 gol e 5 assist messi a segno dal polacco in questa stagione.

Così la prima richiesta di Spalletti per la prossima stagione potrebbe essere proprio un trequartista che si sposi al meglio con il suo gioco. Il mirino potrebbe dunque finire in casa Atalanta, avversaria del Napoli quest’oggi, dove Ruslan Malinovskyi potrebbe essere il profilo perfetto. Il trequartista ucraino sta disputando un’ottima stagione con l’Atalanta, dove ha messo a segno 10 gol e 4 assist. Il suo contratto con la ‘Dea’ scadrà nel 2023, ma il suo valore sul mercato sembrerebbe non abbassarsi. Infatti la richiesta dell’Atalanta sarebbe di circa 30-35 milioni di euro, un prezzo abbastanza elevato ma per il quale il Napoli potrebbe pensare di fare uno sforzo.