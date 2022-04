Ha stupito il Milan: il flop torna in Italia

Il Milan pianifica il ritorno in Serie A dell’attaccante: Maldini impressionato, lo scenario per il calciomercato estivo

Un finale di stagione scoppiettante quello che attende il Milan di Pioli, capolista in Serie A e che attende il big match di stasera tra Juventus ed Inter per tracciare quello che sarà il prosieguo dell’annata rossonera. Lo scudetto è lì dietro l’angolo, un sogno che la società di via Aldo Rossi spera di afferrare tra otto giornate, Napoli, Inter e Juventus permettendo. Dal calcio giocato al calciomercato, Maldini e Massara non smettono di pensare a quelle che potrebbero essere le prossime operazioni per l’annata che verrà.

Molto potrebbe cambiare nella rosa a disposizione del tecnico emiliano che dirà certamente addio, a zero, sia a Romagnoli che a Franck Kessie. Le attenzioni della dirigenza milanista sono però orientate sull’attacco, che potrebbe perdere Zlatan Ibrahimovic e non solo. Il contratto dello svedese rimane in scadenza: il prossimo rinforzo del Milan potrebbe essere proprio un nuovo attaccante.

L’ex Roma stupisce Maldini: assalto a giugno

Secondo quanto riportato da ‘Nice Matin‘, il Milan avrebbe messo nel mirino una delle vecchie conoscenze del calcio italiano. Si tratta di Justin Kluivert, esterno olandese classe 1999 protagonista con la maglia del Nizza in questa stagione.

Il figlio d’arte, in prestito dalla Roma che ne detiene il cartellino, ha fino ad ora collezionato 22 presenze con 5 reti e 5 assist vincenti.

Kluivert, sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2023, ha una valutazione di circa 12-13 milioni di euro: il Milan può quindi davvero andare all’assalto dell’attaccante 22enne.