‘Non si toccano’: Xavi gela la Juventus

Xavi ha blindato i due talenti in conferenza stampa. La Juventus dovrà guardare altrove per il futuro

L’arrivo di Xavi al Barcellona ha portato una ventata di aria fresca necessaria per l’ambiente. I catalani si sono decisamente rialzati, soprattutto con la roboante vittoria nel Clasico contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Questo è stato possibile anche da un’attenta gestione dei giocatori da parte del tecnico spagnolo, specie per quanto riguarda i più giovani. Tra i vari talenti lanciati ci sono anche Gavi e Ronald Araujo, due che però Xavi ha deciso di blindare, quantomeno a parole.

In conferenza stampa ha speso parole al miele per difensore e centrocampista, auspicando che possano continuare il loro percorso di crescita al Barcellona. Araujo era un nome anche in orbita Juventus per la difesa, ma la dirigenza dovrà probabilmente guardare altrove.

Xavi, le parole su Gavi e Araujo

Alla domanda che chiedeva circa Gavi e Araujo, il tecnico ha risposo così: “Mi sembra chiaro, dal loro minutaggio, l’importanza che hanno per noi. Il Barça non può permettersi che se ne vadano, sono fondamentali per come vogliamo giocare. Ho sensazioni positive e credo che restino”.

Parole che sanno effettivamente di fiducia, specie se provengono dal tuo allenatore. I numeri non fanno altro che dargli ragione poichè Araujo nelle 22 presenze fatte è partito titolare per ben 17 volte. Stesso dicorso per Gavi che ha a referto ben 20 partite da titolare, oltre a 4 in cui è subentrato.

La Juventus, quindi, dovrà virare forte su altri obiettivi per la difesa. Araujo sembra destinato ad essere una colonna portante della difesa del Barcellona per ancora molti anni. Le vie del calciomercato però, si sa, sono infinite e le cose possono cambiare in fretta. I bianconeri, pertanto, continueranno a monitorare da vicino le prestazioni del centrale urugayano.