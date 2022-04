Il triplo intreccio fa impazzire la Juve: via libera definitivo

Intreccio di mercato tra Liga e Serie A. Il Real Madrid fa un ‘assist’ alla Juventus

Grande attesa per il derby d’Italia tra Juventus e Inter. I bianconeri possono ancora sognare lo scudetto, anche se l’obiettivo principale resta il quarto posto. Una stagione tutto sommato deludente per l’undici di Allegri, l’impressione è quella che sia mancato qualcosa in mezzo al campo.

Per questo motivo, i dirigenti sono attenti sul mercato, pronti a rinforzare la rosa. L’occasione potrebbe arrivare dal Real Madrid. Le Merengues sognano due colpi, Gnabry del Bayern Monaco e Antony dell’Ajax. Le due trattative richiedono un notevole sforzo economico e ‘costringono’ i vertici delle Merengues alla cessione di un big.

Tra i sacrificabili spicca Marcos Asensio. Lo spagnolo ricopre lo stesso ruolo di Gnabry e potenzialmente di Antony. L’arrivo di almeno uno dei due obiettivi del Real, non gli permetterebbe di giocare tutte le partite come avvenuto nelle ultime annate. L’occasione diventa ghiotta per la Juventus.

Calciomercato, intreccio Juve-Real: via libera ad Asensio

I bianconeri sono alla ricerca di un giocatore in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo d’attacco, così come faceva Dybala. La separazione dall’asso argentino, porta dunque Arrivabene e Cherubini alla ricerca di un sostituto. Anche se l’assalto del Real ad Antony e Gnabry ‘calpesta’ i piedi alla Vecchia Signora, l’approdo in Liga di uno dei due potrebbe liberare Asensio. Stando a Dondiario.com, il club di Florentino Perez ha l’esigenza di incassare prima di concludere le trattative.

Così, la Juventus potrebbe riuscire ad accaparrarsi Marcos Asensio. Classe 1996, esperto e duttile trequartista, lo spagnolo andò in gol nell’infausta notte di Cardiff, spegnendo definitivamente i sogni di gloria della Juve nella finale di Champions League (2017) persa con il Real Madrid di Zidane.