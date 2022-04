Il Torino sbanca di misura Salerno: Belotti rilancia Juric

Il Torino batte di misura la Salernitana in trasferta e torna alla vittoria dopo 9 giornate: decisivo il Gallo Andrea Belotti dal dischetto

Non vinceva da parecchio il Torino di Ivan Juric, precisamente 9 giornate di campionato. Il tecnico serbo, però, stasera si è riscattato dall’ultimo periodo negativo così come tutta la sua squadra. I ‘Granata’ si sono finalmente riportati a casa i tre punti, abbattendo l’ostacolo Salernitana.

Ci ha pensato il solito Andrea Belotti a trascinare i suoi. Al minuto 15 del primo tempo, l’arbitro vede la trattenuta di Fazio in area sul Gallo e assegna un rigore a favore degli ospiti ammonendo il centrale argentino. Sepe para il penalty, ma il direttore di gara fa ripetere perché Gyomber (e non solo lui) era entrato in area prima della conclusione. Al secondo tentativo, Belotti non sbaglia. L’attaccante spiazza il portiere sbloccando il risultato e portando in vantaggio il Torino.

Serie A, Salernitana-Torino 0-1: tabellino e classifica

Al 55esimo della ripresa viene annullato un gol a Singo, su segnalazione del Var, per posizione di fuorigioco. Nel finale, poi, Fazio prende il secondo giallo e viene espulso. Belotti, invece, colpisce un palo con un potente destro dal limite. Sprofonda sempre di più la Salernitana di Nicola, che vede avvicinarsi inesorabile la retrocessione.

Salernitana-Torino 0-1: 18′ Belotti (T)

CLASSIFICA Serie A: Milan* punti 66, Napoli* 63, Inter** 60, Juventus* 59, Lazio 52, Atalanta** 51, Roma* 51, Fiorentina** 47, Sassuolo 43, Hellas Verona* 42, Torino* 38, Bologna** 33, Empoli* 33, Spezia 32, Udinese*** 30, Sampdoria* 29, Cagliari* 25, Genoa* 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno