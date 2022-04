La Lazio si rialza dopo il derby: Sassuolo ko con Lazzari e Milinkovic

La Lazio si riscatta dopo la pesante sconfitta subita nel derby: Maurizio Sarri batte il Sassuolo con i gol di Lazzari e Milinkovic-Savic

È risaputo come il derby della Capitale possa condizionare tanto la stagione o perfino valerne una intera. Ecco che subire un rotondo 3-0 non è affatto roba da poco, ma la Lazio quest’oggi ha dimostrato di avere forza e si è immediatamente riscattata. Tra l’altro con uno degli avversari più ostici, senza dubbio, della Serie A.

Il Sassuolo è sempre complicatissimo da affrontare, ne sanno qualcosa anche le altre big. Ma i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri stavolta sono entrati in campo col piglio giusto, indirizzando nettamente la gara a proprio favore in poco più un tempo giocato. All’Olimpico è Manuel Lazzari a sbloccare il risultato (minuto 17), sfruttando l’errore di impostazione di Ferrari.

Poco dopo il fischio d’inizio della ripresa arriva il raddoppio di Milinkovic-Savic. Punizione calciata a giro da Luis Alberto, il centrocampista serbo sbuca tra le linee e la tocca quanto basta per infilare la porta sorvegliata da Consigli. La rete è stata confermata dal direttore di gara Capuano dopo un lungo check col Var. Inutile il gol di Traore allo scadere: la spuntano i capitolini, che ora si rilanciano in zona Europa. Vittoria si misura anche per lo Spezia ai danni del Venezia, grazie al sigillo in extremis di Emmanuel Gyasi.

Spezia-Venezia 1-0: 90+4′ Gyasi (S)

Lazio-Sassuolo 2-1: 17′ Lazzari (L), 51′ Milinkovic-Savic (L), 90+4′ Traore (S)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 66*, Napoli* 63, Inter** 60, Juventus* 59, Lazio 52, Atalanta** 51, Roma* 51, Fiorentina** 47, Sassuolo 43, Hellas Verona* 42, Torino** 35, Bologna** 33, Empoli* 33, Spezia 32, Udinese*** 30, Sampdoria* 29, Cagliari* 25, Genoa* 22, Venezia* 22, Salernitana*** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno