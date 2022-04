Juventus-Inter, Inzaghi gonfia il petto: “Ci avrei messo la firma”

Alla vigilia della decisiva sfida contro la Juventus il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue parole

Una partita da non sbagliare. Una partita da vincere. Un incontro che “arriva al momento giusto” parafrasando le stesse parole utilizzate dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi in conferenza stampa. Ci siamo. Juventus-Inter è ormai alle porte: l’Inter è chiamata a non perdere altro terreno nei confronti delle prime della classe. L’occasione è di quelle speciali.

Nelle parole della vigilia, Inzaghi si è mostrato carico al punto giusto: “Sarà una partita molto importante e penso che non poteva esserci partita migliore per dare un segnale forte all’ambiente e a noi stessi”, ha esordito. “Sappiamo l’importanza di Brozo, è fondamentale, per noi è un recupero importante. Ha lavorato abbastanza bene, oggi insieme a De Vrij farà l’intero allenamento. E poi vedremo come risponderà ma è un recupero importante“.

Juventus-Inter, Inzaghi difende il suo operato

“È normale che siamo stati tutti insieme solo negli ultimi due giorni. Ieri hanno fatto un buon allenamento, tocca a noi con rabbia e carattere fare di più. Sappiamo dove eravamo un mese e mezzo fa, nelle ultime sette partite abbiamo perso punti. Con corsa e determinazione domani dovremo fare una grande partita contro un avversario di valore. Tutte le squadre di vertice hanno avuto questi momenti. Il nostro è coinciso con il doppio confronto con il Liverpool e il derby perso. A inizio anno avrei messo la firma per essere in questo momento con una Supercoppa, a giocarmi uno scudetto e un posto Champions che era l’obiettivo che inizialmente ci aveva chiesto la società“, ha proseguito.

“Cosa mi aspetto? Io mi aspetto il risultato, le prestazioni non sono mai mancate. Normale che c’è delusione soprattutto per i risultati. Domani abbiamo voglia di fare risultato, saranno 9 finali a cominciare da domani che sarà la gara più impegnativa per noi“, ha concluso il tecnico nerazzurro.